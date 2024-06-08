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السبت، 08-06-2024 02:23 م

بسبب شدة الحرارة .. وفاة طفلة رضيعة داخل مركبة في لبنان

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الوكيل الإخباري- توفيت طفلة في لبنان، بعدما تركها والدها لساعات بمفردها داخل السيارة في ظروف مناخية ملتهبة جراء ارتفاع درجات الحرارة فأحرقتها الشمس.

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تشير تفاصيل الحادثة المروعة إلى أن طفلة صغيرة لم تبلغ من العمر بعد 3 سنوات، توفيت في لبنان إثر تركها بمفردها داخل سيارة مغلقة لساعات طويلة في ظل ظروف مناخية حارة للغاية.


وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد اضطر والد الطفلة، إلى التوقف بسيارته على طريق تل الأبيض السريع في بعلبك بسبب نفاد الوقود.


وبدلاً من اصطحاب ابنته معه لإحضار الوقود، تركها نائمة في المقعد الخلفي للسيارة وأغلق النوافذ وغادر المكان.


وبسبب غياب الوالد لفترة طويلة، تعرضت الطفلة لأشعة الشمس الحارقة، مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة في جميع أنحاء جسدها. وعند عودته، وجدها فاقدة للوعي فهرع بها إلى المستشفى ، لكن محاولات إنقاذ حياتها لم تنجح .

 

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

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