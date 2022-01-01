تفاصيل جديدة حول وفاة طبيبة شهيرة واصابة زوجها بعمان - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت فجر الجمعة الطبيبة النسائية أمامه عفيف الحر إثر حادث سير مؤسف.



ونعت أسرة مستشفى الحياة أخصائية النسائية و التوليد الدكتورة أمامه عفيف الحر .



بدورها قالت مصادر محلية ان الطبيبة تعرضت وزوجها الطبيب أسامة محمد الحسيني، إلى حادث سير خطير مما تسبب بوفاة الزوجة، ودخول الزوج إلى قسم العناية الحثيثة في المستشفى.



وكان الطبيبان، أثناء تعرضهما لحادث السير، في طريقهما إلى حالة ولادة بمنطقة جبل عمّان .

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