تفاصيل جريمة بشعة في مصر .. رجل يقتل زوجته بـ 20 طعنة

الوكيل الإخباري- أقبل رجل في مصر بالتعدي على زوجته وقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وتم إنقاذها ووضعها تحت المراقبة وقررت جهات التحقيق في البلاد بحبس الرجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، .

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وفي التفاصيل ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على الرجل الذي تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.



وتلقت الشرطة ايضا ، بلاغا من مستشفى القصر العينى، مفادها استقبال مواطنة مصرية 24 سنة، مصابة بـ20 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.



وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.







صدى البلد