حادث مرعب بوضح النهار.. شرطيان عجزا عن حماية نفسيهما في البريطانية

الوكيل الإخباري - وثقت لقطات الفيديو حادثة محرجة للغاية تعرضت لها الشرطة البريطانية، إذ هاجم مجرم اثنين من عناصرها دون أن يتمكنا من حماية نفسيهما.

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ويظهر الفيديو رجلا يرتدي ملابس سوداء اللون وهو يشتبك مع اثنين من عناصر الشرطة البريطانية، أمام سيارتهما.



وبين الفيديو، الذي صوره أحد المارة، الرجل الذي كان مقنعا وهو ينهال على شرطي بالركلات رغم أنه وقع أرضا، ثم وجه ضربات أخرى لشرطي آخر كان بجواره.

ونهض الشرطي الأول من على الأرض وحاول مع زميله أن يضعا حدا لاعتداءات الرجل عبر المسدسات الصاعقة، لكن بدا أنها لم تجد نفعا مع هذا الشخص، إذ وصل توجيه الضربات لهما.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، أن الاعتداء الذي وقع في وضح النهار، تم في منطقة كرويدون جنوب العاصمة البريطانية لندن.



لبنان 24