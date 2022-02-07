سحبتها الآلات من شعرها.. حامل تلقى مصرعها بطريقة مروعة في بيلاروسيا

الوكيل الإخباري - توفيت الشابة أوميدا نزاروفا البالغة 21 عاماً خنقاً أثناء مقابلة عمل في أحد مصانع بيلاروسيا لإنتاج الأسلاك الكهربائية.



وكانت أوميدا الحامل في الأسبوع السابع، في جولة داخل المصنع للتعرف على وظيفتها الجديدة، لكن شعرها تشابك مع إحدى الآلات وسُحبت إليها، ما أدى لتمزق رأسها ولف شعرها حول رقبتها .

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اُسعفت أوميدا فوراً إلى المستشفى وبقيت 20 يوماً قبل أن تتوفى متأثرة بجراحها.





اشتكى والدها بعدم اتباع قواعد السلامة في المعمل، وأن الحادثة قتلت شخصين هما ابنتهما وحفيدهما.



كلف المصنع بمصاريف جنازة الشابة، واتُهمت رئيسته بالإهمال وعدم الوفاء بالواجبات الرسمية.. والتسبب بوفاة شخصين.



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