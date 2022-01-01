السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 11:08 ص

شاهد... وفاة مواطن سعودي بعد سقوطه من مرتفع جبلي

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الوكيل الإخباري - انتشل رجال الدفاع المدني السعودي جثة مواطن سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر في عقبة الشعف بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق عملية انتشال جثة الرجل مع قبل الدفاع المدني وعدد من المواطنين ومرتادي الطريق وهم يقومون بانتشال جثة المواطن السعودي وتم نقله للمستشفى.

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وبحسب صحيفة المرصد السعودية، فإن الرجل كان يقصد مكاناً ما بالعقبة وسقط وهو ينزل في منطقة وعرة جداً وفارق الحياة.

 

 

 

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