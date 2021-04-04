طفل يُقيّد شقيقته الطفلة في عين الباشا

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنّه ورد بلاغ لإدارة حماية الاسرة بوجود فتاة مُقيدة داخل منزلها في منطقة عين الباشا، حيث تم التحرك للمكان وعُثر على الفتاة وتبلغ من العمر (10)سنوات .
ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التحقيقات الأولية أشارت بقيام شقيقها (9)سنوات بربطها اثناء غياب والديها عن المنزل وكانت بحالة صحية جيدة وفُتحت دراسة اجتماعية للطفلة لمتابعة حالتها.
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