طفل يُقيّد شقيقته الطفلة في عين الباشا

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنّه ورد بلاغ لإدارة حماية الاسرة بوجود فتاة مُقيدة داخل منزلها في منطقة عين الباشا، حيث تم التحرك للمكان وعُثر على الفتاة وتبلغ من العمر (10)سنوات .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التحقيقات الأولية أشارت بقيام شقيقها (9)سنوات بربطها اثناء غياب والديها عن المنزل وكانت بحالة صحية جيدة وفُتحت دراسة اجتماعية للطفلة لمتابعة حالتها.