مصرع مسن سقط في بركان هاواي

الوكيل الإخباري - في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان، لقي رجل مسن مصرعه بعد أن سقط في بركان نشط في هاواي.



وقالت السلطات المحلية في هاواي إن رجلاً توفي بعد سقوطه في بركان نشط في منطقة مغلقة داخل حديقة البراكين الوطنية في هاواي، حيث تم الإبلاغ من قبل أفراد الأسرة عن فقد الرجل البالغ من العمر 75 عامًا من هيلو من داخل الحديقة.

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وأضافت دائرة المنتزهات الوطنية في بيان حراس National Park Service، ورجال الإطفاء في مقاطعة هاواي، أنهم قاموا بتحديد موقع جثة الرجل على بعد حوالي 100 قدم أي 30 مترًا تحت حافة الحفرة، غرب منطقة مشاهدة في قمة البركان.

وقام حراس الحديقة بانتشال الجثة بمساعدة طائرة هليكوبتر، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بعد ولا يزال التحقيق جاريًا.



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