السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

أسعار الذهب محليا

الأردن وسوريا… خطوات متسارعة نحو انفتاح اقتصادي بعد سنوات الإغلاق

475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات التكميلية 'التوجيهي'

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 8-1-2022

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

السبت، 08-01-2022 09:59 ص

مصرع مسن سقط في بركان هاواي

image


الوكيل الإخباري - في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان، لقي رجل مسن مصرعه بعد أن سقط في بركان نشط في هاواي.

وقالت السلطات المحلية في هاواي إن رجلاً توفي بعد سقوطه في بركان نشط في منطقة مغلقة داخل حديقة البراكين الوطنية في هاواي، حيث تم الإبلاغ من قبل أفراد الأسرة عن فقد الرجل البالغ من العمر 75 عامًا من هيلو من داخل الحديقة.

اضافة اعلان

 

وأضافت دائرة المنتزهات الوطنية في بيان حراس National Park Service، ورجال الإطفاء في مقاطعة هاواي، أنهم قاموا بتحديد موقع جثة الرجل على بعد حوالي 100 قدم أي 30 مترًا تحت حافة الحفرة، غرب منطقة مشاهدة في قمة البركان.

 

وقام حراس الحديقة بانتشال الجثة بمساعدة طائرة هليكوبتر، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بعد ولا يزال التحقيق جاريًا.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4485518561573645528

عريس مصري ينهي حياته بعد شهرين من زفافه لسبب غامض

61d95a2f4c59b759f73bab69

مصر.. اعلان الطوارئ الطبية بعد وفاة 16 شخصا بحادث سير

POST C SECTION-3

مصر...عاملة مستشفى تضع السم لمديرها في القهوة بعد أن هدد بفضحها

61d6d1e54c59b72b4d1d5711

جثة مجهولة في نهر النيل تثير الرعب في مصر

image (4)

مصر .. نهاية مبكية لعريس المنوفية وعروسه بعد أيام من الزفاف

1000_9e3e575d32

السجن مدى الحياة لمعلم ألماني متهم بأكل لحوم البشر

أخبار متعلقة
Untitled-1-Recovere96532659d-Recovered

وفاة امرأة ورضيعها في زيمبابوي والسبب فيل

Capture-5

بعد فضيحة صورها المفبركة.. وفاة أحد أفراد عائلة بسنت خالد في مصر

fec78948-5e4a-46ad-a38e-74871e6b39ae

فاجعة تهز لبنان .. وفاة أم وأطفالها الثلاثة اختناقاً

Sxpux-780x470

الألعاب النارية تودي بحياة رجل في النمسا خلال احتفالات العام الجديد

821b42297b0d1c26e6512f0421d6ec54

بسبب فستان الفرح.. مصرع عروس مصرية وشقيق العريس بحادث

image (5)

وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة أثناء ذهابهم للعمرة في حادث مروع بالسعودية