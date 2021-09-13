مصريون يعذبون والدتهم للحصول على الميراث

الوكيل الإخباري - استدعت السلطات المصرية أبناء سيدة بمحافظة الجيزة ادعت أنهم عذبوها للحصول على الميراث.

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وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة، في بيان بعد انتشار خبر على صفحات بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث)، يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.

وقالت الوزارة: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول".

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أبنائها حضر ثلاثة منهم، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها".



وأشارت الوزارة إلى أن "المجني عليها حضرت إلى المنزل ذات يوم في محاولة منها للإقامة" فيه، و"لدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة".

المصدر - لبنان 24

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