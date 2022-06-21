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الثلاثاء، 21-06-2022 06:37 ص

مصر .. حادثة مأساوية شهدها برج القاهرة

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الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة المصرية القاهرة واقعة مأساوية حينما صعد شاب إلى أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.

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وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قسم شرطة قصر النيل تلقى إخطارا من نقطة شرطة برج القاهرة بسقوط شاب من أعلى برج القاهرة وتوفي في الحال.


وأفاد رجال الشرطة بأن شهود العيان أكدوا أن الشاب غافل الجميع وصعد أعلى السور الحديدي الحاجز بالطابق الأخير للبرج وألقى بنفسه.


وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة وتولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.


وجاءت واقعة الانتحار بعد ساعات قليلة من قيام طالب بكلية الآداب في جامعة المنصورة شمالي القاهرة بذبح زميلته نتيجة رفضها الزواج منه.


وكان برج القاهرة البالغ ارتفاعه 187 مترا قد شهد في نهاية شهر نوفمبر 2019  انتحار طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان ألقى بنفسه من أعلى البرج وهي الواقعة التي سببت جدلا واسعا وقتها، ومطالبات بتشديد الحراسة في الطابق الأخير للبرج.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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