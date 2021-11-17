الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

%44 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 19 عاماً

الصحة: 30% من الإصابة المسجلة أمس من الفئات العمرية 10 إلى 17

عبيدات: متلقو مطعوم سينوفارم عليهم اخذ الجرعة الثالثة

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

7.3% ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة لنهاية الشهر الماضي

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

عقد أعمال اللجنة الأردنية الروسية في موسكو نهاية الشهر الحالي

وزارة الخارجية: تعهدات دولية لدعم الأونروا بـ615 مليون دولار

التخطيط: مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مرجعية رئيسية لبرامج تمويل دولية

الأمن العام : الفتاة الآسيوية في إربد اختلقت تعرضها للضرب

الأربعاء، 17-11-2021 08:10 ص

مصر.. وفاة عروس بعد زفافها بنصف ساعة

عروس


الوكيل الإخباري - توفيت عروس مصرية عقب زفافها بنصف ساعة بين يد زوجها.

اضافة اعلان


وكانت العروس مازالت بزينة العرس، ولم تنفضه عن وجهها بعد حتى فارقت الحياة.


وتوفيت الشابة نادية طه ماضي تلك الفتاة من قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، عقب حفل زفافها بنصف ساعة فقط، بعد اتصالها بوالدها عبرت له عن سعادتها بإتمام زواجها، وختامه على الخير، راضية بقسمة الله عز وجل، وفقا لصحيفة اليوم السابع .


ونقلت الصحيفة عن طه ماضي والد العروس،قوله "إنه بعد أن سلمت العروس لزوجها فرحت كثيرا، ورقصة مع أشقائها واستقبلت ضيوفها وفرحت معهم، وانتهت الزفة وعقب ذهابها لمنزل الزوجية، وجدتها تتصل بي وتعبر لي عن سعادتها، وأغلقت الهاتف، وقلت لنفسي"أدخل لكي استريح قليلا، وسمعت أصواتاً تطرق الباب على وتقول ابنتك العروس ماتت، وأسرعت إلى منزل العريس وإذا بي أجد ابنتي على الأرض مفارقة الحياة".


وتابع: حاولت أن أنقذها لكنها كانت قد فارقت الدنيا، وكانت زينة الفرح مازالت على وجهها، ودفنت ابنتى وودعتها إلى مثواها الأخير بزينة الفرح.


وأضاف والد العروس أن ليلة الحنة كانت العروس سعيدة وترقص مع الجميع فرحا وسعادة، لكن الغريب أنها كانت تستعجل الزفاف وكأنها تشعر أنها ستفارق الحياة ، وكانت تستعجل التي تزينها وتقول زوجي اقترب على الوصول ليأخذني .

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
80757

إطلاق نار على رأس مدرب رياضي خلال بث مباشر في أفريقيا - فيديو

إربد

الأمن العام : الفتاة الآسيوية في إربد اختلقت تعرضها للضرب

image

العثور على جثة شاب سوري قرب حدود بولندا وبيلاروسيا

مديرية الامن العام

وفاة طفلين إثر حريق خيمتين في القسطل

02f3bf36-e5a7-43c4-9b85-e32f325c5f63

شاب يضحي بحياته لإنقاذ سيدة لا يعرفها في مصر

1

اصابات بحادث سير في اربد - صور