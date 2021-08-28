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السبت، 28-08-2021 10:26 ص

نمر يهاجم عارضة أزياء أثناء جلسة تصوير في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية يوم الخميس .

وقالت الوكالة إن التركيز ينصب على سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مالكة النمر وهو واحد من نمرين تحتفظ بهما مع حيوانات أخرى في مجمع ببلدة نيبرا شرق ألمانيا.

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وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.
وتحقق الشرطة في مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة.


وقالت الوكالة إن ضابطا من إدارة الصحة العامة زار المجمع أمس الأربعاء للتحقق مما إذا كانت الحيوانات قد وضعت في مكان مناسب، وما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير التنظيمية.


وذكرت أن مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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