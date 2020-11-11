الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الأمن يحقق في فيديوهات لمظاهر احتفالية بسبب الانتخابات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

أسعار الذهب الأربعاء 11/11/2020

وفيات الأربعاء 11/11/2020

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر

فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليــوم

عاجل

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر




الأربعاء، 11-11-2020 10:02 ص

هندي حاول دخول موسوعة غينيس فعاقبته النيران! - صور وفيديو

90443786_Daredevil-motorcycle-rider-Captain-Shivam-Singh-C-belonging-to-the-Tornadoes-motorcycle-a


الوكيل الاخباري - طمعا في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.

اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.

وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا لدراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.

 



وركض الضابط على قديمه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق.

ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.


وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

 

 

 المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nosesan59_10_TP_V

أرقام مرعبة .. ارتفاع صادم لحالات الانتحار في اليابان

5faa81864c59b7563b6353c4

صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر - صور

53314413_101

مصر.. الإعدام لسيدة وعقوبة مشددة لزوجها بعد تنفيذهما جريمة هزت الرأي العام

kak-ustroen-korovnik-i-chto-uchest-pri-ego-stroitelstve-16

جريمة بشعة في المغرب .. زوج يحبس زوجته في حظيرة بهائم لـ 10 سنوات

coronavirus-hospital-bed-shortage

نسيان مقص طبي في جوف مريض باليمن - صورة

70783289_377336976489901_1936268160088932352_o

إصابة طفل بانفجار لغم قديم في الأغوار الشمالية