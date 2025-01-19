العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية

وأكدت سلطة العقبة الخاصة، في بيان اليوم الأحد، أن العقبة وللسنة الثانية على التوالي تشارك بجائزة أفضل قصة نجاح المتعلقة بإدارة الوجهات بعنوان "التخطيط الاستراتيجي لإغراق الحطام من اجل سياحة مستدامة في العقبة"، وذلك بعد فوز قصة "مرصد طيور العقبة" العام الماضي في المركز الثاني في معرض برلين للسياحة والسفر 2024.
وأشارت الى أن هذه القصة أهلت العقبة للدخول ضمن افضل مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في فئة إدارة الوجهات.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن النتائج في الخامس من شهر آذار المقبل، مبينة أن الفوز بالجائزة سيكون بناء على رأي الجمهور.
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