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العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية

العقبة - ارشيفية
العقبة - ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 11:52 ص
الوكيل الإخباري-  تسعى مدينة العقبة لتصبح أفضل الوجهات السياحية العالمية باتباع عدد من معايير الاستدامة ضمن برامج منظمة الوجهات الخضراء بهدف وضعها ضمن الوجهات الخضراء العالمية.اضافة اعلان


وأكدت سلطة العقبة الخاصة، في بيان اليوم الأحد، أن العقبة وللسنة الثانية على التوالي تشارك بجائزة أفضل قصة نجاح المتعلقة بإدارة الوجهات بعنوان "التخطيط الاستراتيجي لإغراق الحطام من اجل سياحة مستدامة في العقبة"، وذلك بعد فوز قصة "مرصد طيور العقبة" العام الماضي في المركز الثاني في معرض برلين للسياحة والسفر 2024.

وأشارت الى أن هذه القصة أهلت العقبة للدخول ضمن افضل مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في فئة إدارة الوجهات.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن النتائج في الخامس من شهر آذار المقبل، مبينة أن الفوز بالجائزة سيكون بناء على رأي الجمهور.
 
gnews

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