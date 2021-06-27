وفاة 5 أشخاص نتيجة اصطدام منطاد بأعمدة كهرباء في أمريكا

الوكيل الإخباري - لقي خمسة أشخاص مصرعهم، أمس السبت، بحادث اصطدام منطاد بأعمدة كهرباء في مدينة البوكركي في ولاية نيومكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، بحسب مصادر أمنية.

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وقالت شرطة مدينة البوكركي في تغريدة على تويتر، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد، بينما نقل شخص خامس إلى مستشفى محلي، قبل أن تعلن وفاته لاحقا متأثرا بجروحه.



من جهتها، أشارت شركة الكهرباء المحلية، إلى أنه وفي وقت مبكر من صباح أمس السبت حُرم أكثر من 13 ألف شخص من التيار الكهربائي الذي انقطع لبضع ساعات بسبب الحادث، مؤكدة أن العطل أُصلح وعاد التيار إلى المتضررين.

بترا