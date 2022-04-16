4 إصابات اثر حريق بعمارة في عمان



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب في مستودع بسبب حدوث تماس كهربائي.



ووفق مصدر امني شب الحريق في مستودع بالطابق الثاني لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق يستخدم لتخزين الأحذية بمساحة إجمالية قدرت بحوالي (500) م2 بمنطقة حي الدبايبة في العاصمة عمان.



وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق.

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