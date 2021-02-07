الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 03:36 م

اعتبارا من اليوم

أبو ظبي تتخذ إجراءات جديدة صارمة

تا
أبو ظبي


الوكيل الإخباري- اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتبارا من اليوم الأحد، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية.

اضافة اعلان
 

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بـ 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بـ 60%، وسعة سيارة الأجرة بـ 45%، وسعة حافلة النقل بـ 75%.


كما اعتمدت إغلاق دور السينما، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.


وأوصت بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام، حسب القوانين المعتمدة.


وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي حضور 30% من الموظفين بالدوائر الحكومية وشبه الحكومية، اعتبارا من اليوم الأحد، بينما يؤدي باقي الموظفين العمل عن بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-022744-treat-steps-symptoms-recovery_700x400

4 أعراض لكورونا تتطلب عناية طبية عاجلة

_116622443_bd32177c-14c2-4be1-ad1e-6309745d6ec1

إيران تكشف عن لقاح مضاد لكورونا يتم تلقيه بطريقة فريدة جدا

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

الكويت.. تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا خلال 3 أشهر

2020_12_26_13_45_2_910

تأثير جانبي واضح للقاح موديرنا ضد كورونا !

ن

روسيا .. أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر

كورونا-غزة0000

كندا تسجل أكثر من 800 ألف إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

أخبار متعلقة
عيبنات-كورونا

5 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر

فحص-كورونا-الاردن

تركيا : 181 وفاة و9537 اصابة جديدة بكورونا

ErS-asZXEAA9tN_

وفاة الشيخ عدنان السقا بكورونا

كورونا-الامارات

إندونيسيا: 194 وفاة و10046 إصابة جديدة بكورونا

12021601041265694058

قطر تلزم القادمين عبر منفذها مع السعودية بإجراءات جديدة

12021712118124924793

لبنان: تحذيرات طبية من عدم قدرة المستشفيات على استقبال مصابي كورونا