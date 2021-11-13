السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 04:30 م

أسترازينيكا تتوقف عن بيع لقاحها بسعر الكلفة للدول الغنية

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية، أنها ستتوقف عن إمداد لقاحها المضاد لفيروس كورونا للدول على أساس غير هادف للربح في الفترة المقبلة.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت، إن شركة الأدوية العملاقة وقعت سلسلة من التعاقدات الهادفة للربح للعام المقبل، ويتوقع أن تبدأ في تحقيق دخل متواضع من مبيعات اللقاح، وفقا لبيان أصدرته في هذا الشأن.


وأضافت أن الشركة قالت إنها ستستمر في إمداد الدول الفقيرة بجرعات اللقاح، على أساس غير هادف للربح. وأشارت الهيئة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تجني أرباحا من اللقاح قبل أن يتحول (كوفيد-19) إلى مرض غير وبائي، ونقلت عن الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا، باسكال سوريوت، أن الفيروس بدأ يتحول إلى مرض متوطن.

 

بترا

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