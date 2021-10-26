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الثلاثاء، 26-10-2021 09:25 ص

دراسة : كورونا يمثل خطورة على الدماغ أكثر من اللقاحات

كورونا


الوكيل الإخباري - ذكرت دراسة تم نشرها في دورية "نيتشر ميديسن جورنال" Nature Medicine Journal أن مرض كوفيد-19 يتسبب على الأرجح في أضرار للجهاز العصبي أكثر من اللقاحات، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" Bloomberg.

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وفي إطار الدراسة، التي أُجريت بقيادة جامعة "أكسفورد"، جرى تحليل السجلات الصحية لـ32 مليون شخص في إنجلترا لتحديد أخطار حدوث حالات نادرة في المخ قبل وبعد نتيجة الاختبارات الإيجابية لكوفيد-19 أو تلقي الجرعة الأولى من لقاح "فايزر – بيونتيك"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.


وقارن الباحثون مرات حدوث مضاعفات عصبية في فترات زمنية محددة. بينما تبين أن اللقاحات قد تؤدي إلى زيادة في المضاعفات العصبية، مثل شلل بيل و متلازمة غيلان- باريه.


ووجدت الدراسة أن كورونا يمثل خطراً أكبر. ودفعت الحالات النادرة لهذه المضاعفات دولاً كثيرة إلى تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا، الذي تنتجه جامعة "أكسفورد"، مع الفئات الأكبر سناً.


لكن هناك عدة محددات للدراسة، فعلى سبيل المثال جرى فقط فحص الأخطار المصاحبة للجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" أو لقاح "فايزر – بيونتيك"، حيث أن البيانات الخاصة بالجرعة الثانية كانت محدودة وقت إعداد الدراسة.


وأوضحت جوليا هيبيسلي - كوكس، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن "اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 فعّالة للغاية في تقليل أخطار حدوث مضاعفات شديدة للغاية لعدوى كوفيد-19".


كانت الجهات التنظيمية الأميركية أضافت متلازمة غيلان- باريه إلى قائمة الآثار الجانبية النادرة للقاح "أسترازينيكا" الأسبوع الماضي.

 

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