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أسماء مراكز التطعيم الاثنين

الإثنين، 06-09-2021 02:57 ص

أسماء مراكز التطعيم الاثنين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الإثنين.

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وتشمل المراكز التطعيم بجرعتي "فايزر"؛ لمطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، من خلال الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0.
أما مراكز التطعيم بلقاح "سينوفارم" للجرعة الثانية من خلال الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0، وتشمل من هم فوق سن 18، والمبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.
ونشرت مراكز مطعوم أسترازينيكا للجرعتين عبر الرابط: https://bit.ly/2WNrIHn، منوهة أن الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 30 عاما فقط والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


كما أعلنت عن مراكز إعطاء مطعوم سبوتنيك للجرعتين من خلال الرابط: https://bit.ly/3zMw54c، مبينة أن الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


وبينت الوزارة مراكز التطعيم بالجرعة المعززة من "فايزر" لمن تلقى جرعتي سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول من خلال الرابط: https://bit.ly/3mprZLl، داعية الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد العمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين.

 

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