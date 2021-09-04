أسماء مراكز التطعيم ليوم الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الأحد.





وتشمل المراكز التطعيم بجرعتي “فايزر”؛ لمطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، من خلال الرابط



: https://bit.ly/3k2JWg0.

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أما مراكز التطعيم بلقاح “سينوفارم” للجرعتين من خلال الرابط: https://bit.ly/3sR13FH، وتشمل الآتي من هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

وبينت الوزارة مراكز التطعيم بالجرعة المعززة من “فايزر” لمن تلقى جرعتي سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول من خلال الرابط: https://bit.ly/3mprZLl، داعية الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد العمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين.

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