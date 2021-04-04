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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 11:50 ص

أكثر من 5 آلاف مريض بكورونا بالرعاية المركزة في فرنسا

كورونا-فرنسا


الوكيل الإخباري - قالت فرنسا إن عدد مرضى كوفيد-19 الراقدين في وحدات العناية المركزة بلغ 5273 ، مع دخول البلاد في ثالث عزل عام، في محاولة للحد من الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.

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وجاء الارتفاع في عدد مرضى وحدات العناية المركزة أمس السبت في أعقاب قفزة أكبر بكثير سُجلت في اليوم السابق وبلغت 145.


وحاولت الحكومة وقف زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 من خلال فرض حظر تجول وإجراءات محلية، ولكن اعتبارا من أمس السبت وطوال الأسابيع الأربعة المقبلة ستظل المدارس والأنشطة غير الأساسية في جميع أنحاء فرنسا مغلقة.


وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوفير عدد أكبر من أسرة المستشفيات لرعاية مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد -19، وكان ماكرون يأمل في إخراج فرنسا من الجائحة دون الحاجة إلى فرض عزل عام ثالث من شأنه أن يضر بالاقتصاد الفرنسي، الذي لا يزال يعاني من ركود العام الماضي.


ولكن سلالات جديدة من الفيروس انتشرت في جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا، وسط تباطؤ في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، مقارنة ببعض البلدان، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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