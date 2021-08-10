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الثلاثاء، 10-08-2021 07:56 م

ألمانيا .. توقف فحوص كورونا المجانية بدءا من 11 أكتوبر

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر مطلعة في ألمانيا إن الحكومة الألمانية ستوقف إتاحة فحوص فيروس كورونا بالمجان ابتداء من 11 أكتوبر في محاولة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم وسط مخاوف من زيادة في الإصابات.

وقبل الانتخابات العامة بأقل من سبعة أسابيع، اجتمعت المستشارة أنغيلا ميركل مع قادة الولايات الألمانية الستة عشر اليوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات تجنب حدوث موجة إصابات جديدة في ظل انتشار سلالة "دلتا" وتجنب فرض قيود لا يرضى عنها السكان.

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وقالت المصادر إنهم اتفقوا على وقف الفحوص المجانية للجميع باستثناء من لا يوصى بحصولهم على التطعيم مثل الأطفال والحوامل.


ويأمل قادة ألمانيا في أن يشجع ذلك السكان على تلقي جرعات لقاحات كوفيد-19 لأنه سيتعين على من يرفض تلقي التطعيم دفع مقابل الفحوص اللازمة لدخول الأماكن المغلقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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