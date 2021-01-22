الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 11:58 ص

مصر: تسجيل 54 وفاة و 752 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 54 وفاه و 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 159715 حالة من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و 8801 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 

--(بترا)

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