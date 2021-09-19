أمريكا تنوي توزيع نص مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

الوكيل الإخباري -تجري السلطات الأمريكية محادثات مع شركة "فايزر" الأمريكية لشراء 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، لتسليمها إلى الدول الفقيرة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

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ونقلت الوكالة عن مصدرها أن توقيع الصفقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وشركة الأدوية هذه التي تنتج اللقاح بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية قد يتم في الأيام القريبة القادمة.



وعبر المصدر عن اعتقاده أن الإعلان عن هذه الصفقة سيتم عشية قمة مكافحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري. وستعقد هذه القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس، على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المتوقع أن توزع الـ 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الدول الفقيرة التي تحتاج إليها، عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

روسيا اليوم