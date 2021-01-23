أوكرانيا تخرج من الحجر المشدد بعد استقرار الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت، إن بلاده ستخرج من الحجر الصحي المشدد اعتبارا من يوم غد الأحد، على ان تعود إلى القيود التي كانت سارية في كانون الأول 2020.وقال شميهال وفق وكالة يونيان الأوكرانية، إن علماء الأوبئة سجلوا استقرارا للوضع الوبائي، كما انخفض عدد أسرة المستشفيات المشغولة إلى أقل من 30 بالمئة"، وحث الوزير الأوكرانيين على مواصلة الامتثال لقواعد مكافحة الوباء.ومن القيود التي سيتم العودة اليها، منع الاحتفالات في المرافق التعليمية بمشاركة الاطفال، والمهرجانات، اضافة الى اغلاق المطاعم من الساعة 11 مساءا لغاية 7 صباحا باستثناء التوصيل، والالتزام بلبس الكمامة في وسائط النقل العامة.وفي السياق، سجلت أوكرانيا اليوم، 116 وفاة و4928 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل اجمالي الضحايا الى 21778 وفاة، و 1187897 إصابة منها 224012 نشطة.