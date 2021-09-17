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الجمعة، 17-09-2021 03:45 م

إستونيا.. السماح للمطعمين بلقاح سبوتنيك v الروسي بدخول البلاد

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الوكيل الإخباري - سمحت إستونيا بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا ، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي" نقلا عن سفارة إستونيا في موسكو.

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وفي وقت سابق، قرر مجلس الصحة الإستوني السماح لكل شخص يصل إلى البلاد بتأكيد سلامته وأخذه اللقاح المضاد بأي من اللقاحات المعتمدة رسميا في بلدان مختلفة.


وأشارت الوزارة إلى أن "إستونيا تعترف بتلك اللقاحات التي يعترف بها بلد المصدر".
وصرحت البعثة الدبلوماسية الإستونية لوكالة نوفوستي، بأن "قرار وزارة الصحة الإستونية ينطبق على لقاح سبوتنيك v".


كما أوضحت السفارة، أن هذا القرار يعني أنه سيتم السماح للروس أيضا الذين تلقوا تطعيمهم بدخول إستونيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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