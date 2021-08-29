الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

المستفيدون من مكرمة أبناء العشائر - اسماء

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : برنامج الفاقد التعليمي مجاني

انطلاق فعاليات مخيم ضانا الإبداعي

ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل راكان

وفاة رضيعة اختناقا في مركبة بالزرقاء

التربية : 8 إصابات بكورونا بين الطلبة في الفاقد التعليمي

قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين من الأردن

التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

الأحد، 29-08-2021 01:48 م

روسيا.. 797 وفاة و19286 إصابة جديدة بكورونا

روسيا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الأحد 797 حالة وفاة و 19286 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانت حصيلة أمس 799 وفاة و19492 إصابة.

اضافة اعلان


وبلغ إجمالي الحالات المسجلة حتى الآن في البلاد 6 ملايين و882827، منها 181637 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وأضاف المركز أن 16804 أشخاص تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مما رفع مجموع المتعافين إلى 6 ملايين و148250.


وشهدت العاصمة موسكو تراجعا في عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، ليصل إلى 1444 حالة اليوم الأحد، مع 52 وفاة جديدة مقابل 55 أمس.


وبخلاف العاصمة، واصل مؤشر الإصابات اليومية في مقاطعة موسكو ارتفاعه بشكل طفيف لليوم الثالث أيضا، حيث تم تسجيل 914 إصابة جديدة، إضافة إلى 19 حالة وفاة مقابل 20 أمس.


وفي مدينة بطرسبورغ انخفض عدد الإصابات الجديدة من 1406 أمس إلى 1388 اليوم، فيما زاد عدد الوفيات بواقع حالتين ليبلغ 38 حالة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612b616f423604319a50673d

اليابان تبحث استخدام أكثر من لقاح لتطعيم الشخص الواحد ضد كورونا

ab77a342-e53a-4803-a0c6-5d76ea95e19f

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

جونسون

وصول أول دفعة من لقاح جونسون اند جونسون إلى اليمن

كك

أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب

612ad09e4fece

مصر تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

612abb5422dc1

البرازيل تسجل 684 وفاة و24699 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

6107acf74c59b70e7168cb1b

روسيا.. 23508 إصابة جديدة بكورونا

روسيا

عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا يتراجع

55555555555555555555

الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

19_2021-637491519075540593-554

23807 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

ؤ

روسيا تسجل 794 وفاة جديدة بكورونا