إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية سارة لوفينهايم أن الوزير كزافييه بيسيرا أصيب بكورونا الأربعاء أثناء زيارته لبرلين، مشيرة إلى أنه تلقى اللقاح ويعاني من أعراض خفيفة.

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وأضافت لوفينهايم أن بيسيرا سيواصل العمل من العزل المنزلي.



وكان بيسيرا آخر مرة في البيت الأبيض الخميس الماضي، ولم يكن مخالطا لبايدن.



وتوجه إلى برلين لحضور اجتماع وزراء الصحة من مجموعة الدول السبع الغنية يومي الخميس والجمعة.





وينصب تركيز الاجتماع على استخلاص الدروس من الجائحة، وحماية الضعفاء وغير المحصنين من كورونا، وكيفية تخفيف الضغط على النظم الصحية.



والتقى بيسيرا نظيره الألماني كارل لوترباخ الثلاثاء، كما التقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا لوثار ويلر، واثنين من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين ( شاريتيه).

روسيا اليوم

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