إعطاء أكثر من 95 ألف جرعة خلال يوم بالأردن

الوكيل الاخباري -

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أُعطيت 95279 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الجرعات المتلقاة في الأردن إلى 3.617998 ملايين جرعة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، وفق بيانات وزارة الصحة الاثنين.وتوزعت الجرعات الجديدة على 54863 جرعة أولى، و40416 كجرعة ثانية.ووصلت عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح إلى 2.371379 مليون، فيما تلقى 1.246619 مليون شخص جرعتي اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في 13 كانون الثاني/يناير من العام الحالي.ووصل عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح إلى 3.181407 ملايين مسجل.