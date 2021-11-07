الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 09:17 م

إلغاء التباعد في السعودية

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الوكيل الاخباري - حدثت هيئة الصحة العامة السعودية البروتوكول لقاعات الأفراح والمناسبات ومن أبرز التحديثات إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، بالإضافة إلى توفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحه مع التأكد من أن الحالة "محصن"، بحسب صحيفة الرياض.

وكذلك السماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل، فضلاً عن تعهد الشخص الداعي بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

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