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الخميس، 01-04-2021 07:43 م

إيطاليا تسجل مئات الوفيات وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 501 وفاة و23649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 467 وفاة و23094 إصابة جديدة بالفيروس.


وسجلت إيطاليا 109847 حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ انتشار الفيروس بالبلاد في شباط/ فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، كما أبلغت السلطات الصحية عن 3.6 مليون إصابة بالعدوى حتى الآن.


وأعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد أمس الأربعاء في روما، تمديد عدد من قيود مكافحة فيروس كورونا حتى نهاية نيسان /أبريل.


ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد.
ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من سكانها باللقاح المكون من جرعتين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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