الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

الملكة إليزابيث تطالب بالرد القانوني على تصريحات حفيدها وزوجته

استكمال إنجاز متحف الطفيلة الأثري

ضبط 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة بمركبة شحن- صورة

البيئة تشارك في حملة هيئة النزاهة للتوعية من مخاطر الرشوة

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

القانونية النيابية تقر معدلاً لقانون المخدرات

أوقاف الكورة تحتفي بالهجرة النبوية وتخريج أوائل المراكز الصيفية

الضمان : صدور البلاغ رقم (42) لسـنة 2021 المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشـهر الحـالي

التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

الأحد، 22-08-2021 07:10 م

إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا

612270694c59b718204ddb7c


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5923، مقابل 7470 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.484 مليون حالة، بينها 134938 حالة نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 23 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 45 في إحصائية السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128751 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.221 مليون شخص، بعد تسجيل 4382 حالة شفاء جديدة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1044629439_0_0_3071_1662_1000x541_80_0_0_77511980e882d463dc70ca3ff66c89de

إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء كورونا

9999130075

5 وفيات و 906 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

78ef7c8b-0a81-4eb9-b9bb-243347eff080

التطعيم بدءا من 12 عاماً.. فوائده واضراره ونصائح

6121c3bc42360449060a5f58

أستراليا مستمرة في سياسة العزل العام حتى تطعيم الغالبية ضد كورونا

6121c81242360448da02b79d

إصابات كورونا عالميا تتخطى 211 مليون إصابة والولايات المتحدة في الصدارة

6121c48642360449c629bd1c

32 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أخبار متعلقة
ايطاليا٢

إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا

العراق ٢

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

ايطاليا٢

3117 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

روسيا كورونا

أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا

_116046067_mediaitem116046066

مصر .. 38 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

604d1d374c59b7014003d41a

أكثر من 16 ألف إصابة و328 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك