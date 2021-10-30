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السبت، 30-10-2021 07:07 ص

ارتفاع مستمر للإصابات اليومية بكورونا في مصر

مصر 4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع مستمر لمؤشر الحالات اليومية، إضافة إلى رصد 52 وفاة.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في مصر خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 927، مقارنة مع 923 الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 329136.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 55 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في مصر إلى 18535 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 432 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 277233 شخصا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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