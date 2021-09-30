وزارة الصحة المصرية تناشد الطلاب الجامعيين تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية مناشدة عاجلة لكل طلاب الجامعات في مصر بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.

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وقالت الوزارة: "تناشد وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية".



تابعت الوزارة أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.



وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تطعيم 82 ألف من طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا، في يوم واحد فقط (أمس الأربعاء)، وذلك من إجمالي 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني، من خلال 1100 مركز مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركزا شباب تم تجهيزهم للتطعيم.

روسيا اليوم





