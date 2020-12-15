اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا ضمن حيوانات المنك في أمريكا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، أمس، أنها أكدت أول حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا لدى حيوان بري، وهو حيوان المنك، ويزيد هذا الاكتشاف من المخاوف بشأن تفشي الوباء ضمن حيوانات المنك حيث قتل الفيروس أكثر من 15000 من المنك المستزرع في الولايات المتحدة منذ أغسطس.

اضافة اعلان



ويحقق مسؤولو الصحة العالمية في المخاطر المحتملة التي قد تشكلها الحيوانات على البشر بعد أن شرعت الدنمارك الشهر الماضي في خطة للقضاء على حيوان المنك المستزرع البالغ عددها 17 مليونا، محذرة من أن سلالة فيروس كورونا المتحور يمكن أن تنتقل إلى البشر، وفقا لـ"promedmail".







وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في إشعار إنها أكدت الحالة في "المنك البري طليق النطاق" في ولاية يوتا كجزء من مراقبة الحياة البرية حول المزارع المصابة، وأضافت الوزارة أنه تم أخذ عينات من العديد من الحيوانات من أنواع مختلفة من الحياة البرية وجميعها كانت سلبية.

وقالت الوزارة إنها أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالة الأخيرة، لكنها قالت إنه لا يوجد دليل على انتشار الفيروس في التجمعات البرية حول مزارع المنك المصابة.



وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في الإشعار: "على حد علمنا، هذا هو أول حيوان بري محلي حر النطاق تم تأكيد إصابته بـ "SARS-CoV"، وقد تم العثورعلى الفيروس أيضا في نمور حدائق الحيوانات والقطط والكلاب المنزلية.

المصدر : سبوتنك







