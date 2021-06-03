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الخميس، 03-06-2021 10:22 ص

الأرجنتين تبدأ تطعيم كبار السن بعقار 'سبوتنيك لايت' الروسي

روسيا


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، عن قيام السلطات الطبية الأرجنتينية بتطعيم كبار السن في البلاد بلقاح "سبوتنيك لايت"، الذي أثبت فعاليته.

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وذكرت قناة "MIR 24" الروسية، في تقريرها، أن الهيئة الطبية في الأرجنتين قامت بتنظيم حملة تلقيح شملت أكثر من 40 ألف مواطن تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.


وبحسب التقرير، فإن الحملات المستمرة للتلقيح أدت إلى خفض نسبة الإصابات في البلاد بنسبة 0.5 بالمئة. 


وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في وقت سابق، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.


وفي وقت سابق، صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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