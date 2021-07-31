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السبت، 31-07-2021 08:26 ص

الأرجنتين: سلامة استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي مع لقاحات أخرى

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأرجنتينية أن نتائج الدراسات التي جرت في البلاد أكدت سلامة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا مع لقاحات أخرى.

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وجاء في بيان لحكومة محافظة بوينس آيرس يوم الجمعة، أن وزارة الصحة في البلاد أشارت إلى أن دراسات استخدام الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" مع الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني – السويدي ولقاح "سينوفارم" الصيني لم تكشف عن أي آثار جانبية خطيرة.


وحسب نتائج الدراسة، فإن 41.6% من المشاركين فيه لم يشعروا بأي آثار جانبية بعد الحقنة الثانية، وتحدث 8.4% عن ارتفاع درجة الحرارة وألم في الظهر، و50% عن ألم في مكان الحقنة.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن الدراسة كانت مستمرة منذ 7 يوليو الجاري، ولم تصل بعض المعلومات عن فاعلية استخدام اللقاحات المختلفة معا.
وبلغ متوسط الأعمار للأشخاص الذين شملتهم الدراسة 49 سنة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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