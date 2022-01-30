الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيلها أكبر زيادة يومية في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بكين منذ عام ونصف، قبل أيام معدودة من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بالمدينة.



وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد رصد 54 إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية في البر الرئيسي الصيني، 20 منها في بكين، ما يمثل أكبر حصيلة في المدينة منذ صيف عام 2020.



كما سجلت في البلاد خلال اليوم الأخير 27 إصابة وافدة، دون رصد وفيات ناجمة عن العدوى.



ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد افتتاح أولمبياد بكين، في الرابع من فبراير.



وبادرت السلطات الصينية إلى تشديد القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في العاصمة، وأعلنت اليوم عن إغلاق حي أنشينلي في منطقة تشاويانغ شمال المدينة بعد رصد إصابتين هناك، ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.



في غضون ذلك، أكد منظمو الألعاب الأولمبية تسجيل 34 إصابة جديدة مرتبطة بالأولمبياد حتى الآن، ليتجاوز العدد الإجمالي عتبة الـ200 شخص منذ إغلاق "الفقاعة" التي ستقام فيها مراسم افتتاح الألعاب.



وبين هذه الحالات الجديدة 16 شخصا هم لاعبون أو مسؤولو فرق تم تشخيص إصابتهم إما لدى وصولهم في المطار أو داخل الفقاعة المغلقة.

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روسيا اليوم