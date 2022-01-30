الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

غزة تسجل 7 وفيات و1345 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الأحد، 30-01-2022 03:46 م

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

61f686c642360415ce396979


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيلها أكبر زيادة يومية في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بكين منذ عام ونصف، قبل أيام معدودة من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بالمدينة.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد رصد 54 إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية في البر الرئيسي الصيني، 20 منها في بكين، ما يمثل أكبر حصيلة في المدينة منذ صيف عام 2020.

كما سجلت في البلاد خلال اليوم الأخير 27 إصابة وافدة، دون رصد وفيات ناجمة عن العدوى.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد افتتاح أولمبياد بكين، في الرابع من فبراير.

وبادرت السلطات الصينية إلى تشديد القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في العاصمة، وأعلنت اليوم عن إغلاق حي أنشينلي في منطقة تشاويانغ شمال المدينة بعد رصد إصابتين هناك، ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.

في غضون ذلك، أكد منظمو الألعاب الأولمبية تسجيل 34 إصابة جديدة مرتبطة بالأولمبياد حتى الآن، ليتجاوز العدد الإجمالي عتبة الـ200 شخص منذ إغلاق "الفقاعة" التي ستقام فيها مراسم افتتاح الألعاب.

وبين هذه الحالات الجديدة 16 شخصا هم لاعبون أو مسؤولو فرق تم تشخيص إصابتهم إما لدى وصولهم في المطار أو داخل الفقاعة المغلقة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f695644c59b7367f4f9247

استئناف سياحة التطعيم في سان مارينو مع استخدام لقاح سبوتنيك لايت

4554545

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

628217Image1

إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا

61f68fd5423604790627a99d

غينسبورغ: لقاح سبوتنيك لايت يوفر حماية 100٪ من أوميكرون على مدى 3 أشهر

4020fc47b00f3605489fdb8cef3f034e

ووهان تثير الرعب من جديد.. فيروس نيوكوف يهدد العالم

61f688f14236040ddc516065

أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة "BA2" الفرعية من متحور أوميكرون

أخبار متعلقة
download

كندا تسجل 135 وفاة و17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61de94cb42360443d75c5fce

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

يابان

فرض قيود جديدة في اليابان بسبب كورونا

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

CTEJHTWPTNI33MMY3S73M6NEVY

مليون صيني بالحجر.. بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا