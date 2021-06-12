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السبت، 12-06-2021 12:53 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتعدى الـ 13 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- لليوم الثالث على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ فبراير الماضي، على خلفية تصاعد متواصل لوتيرة تفشي العدوى في العاصمة موسكو.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 13510 إصابات بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 12505 إصابات أمس الجمعة و11699 إصابة الخميس، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 15 فبراير الماضي.

ويعود نحو نصف الإصابات الجديدة (6701 حالة) إلى العاصمة موسكو، أي أكبر حصيلة منذ 26 ديسمبر 2020.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 399 وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا مقابل 396 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 9986 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و193964 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 126073 حالة وفاة، و275722 حالة نشطة، وأربعة ملايين و792169 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 142.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 407 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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