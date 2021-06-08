روسيا .. ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا

الوكيل الإخباري-
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9977 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 9429 أمس، في حين زاد عدد الوفيات الجديدة بواقع 379 حالة مقابل 330 في الإحصائية السابقة.اضافة اعلان
وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصلت إلى 5 ملايين و145843، منها 124496 حالة وفاة.
وواصل معدل الإصابات في العاصمة موسكو ارتفاعه ليبلغ 3817 خلال اليوم الماضي مقابل 3266 في حصيلة يوم أمس، فيما رصدت 62 حالة وفاة مقابل 59 أمس.
المصدر- روسيا اليوم