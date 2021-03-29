الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

مؤسسة تنمية أموال الأيتام تؤجل أقساط المرابحات عن الشهر الحالي

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

متلقو اللقاح مستثنون من حظر الجمعة للقطاعات الضرورية

مشهد أبكى الجميع .. انتشال جثة سيدة تحتضن رضيعها أسفل عقار جسر السويس

الأوقاف تطالب الحكومة بآداء الصلوات في المساجد برمضان

إغلاق مديرية أراضي الطفيلة بسبب كورونا

سائق سيارة إسعاف يطالب الصحة بالنظر إلى عامليها

طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

الإثنين، 29-03-2021 08:29 ص

تحت اسم "حياة-فاكس"

الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح ضد كورونا العام الحالي

امارات


الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات أن شركة أدوية جديدة في أبوظبي، ستبدأ في تصنيع لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، في وقت لاحق هذا العام، تحت اسم "حياة-فاكس".

اضافة اعلان

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا الإماراتية "جروب42" ومقرها أبوظبي.


كما أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيحمل اسم "حياة-فاكس" في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.


تجدر الإشارة إلى أن طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين "سينوفارم" و"جي.42" بأبوظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-1202461440_custom-2911e040b4f2ac6d2bd2eaf909f57fb717eeb04c-s800-c85

من أين جاء كورونا؟.. أخيرا إجابة السؤال الذي يحير العالم

63-3-1200x675

غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقاسم لقاحات كورونا مع بقية الدول

كورونا-لبنان-846x485

صفر وفيات بكورونا في المغرب للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

1

المسجد الحرام يلحق بالمسجد النبوي في صلاة التراويح

ايران كورونا

كندا تؤكد الحاجة لأوامر صحية أكثر صرامة

كورونا

بريطانيا: أول جرعات لقاح مودرنا نيسان المقبل

أخبار متعلقة
135-160808-uae-provides-dose-corona-virus-vaccine_700x400

الإمارات تتخطى توزيع 8 ملايين جرعة لقاح

1-3-2021_11_32_32_GomhuriaOnline_1614591152

روسيا: 333 وفاة بفيروس كورونا

-1456104885

الإمارات: 17 وفاة و2526 إصابة بفيروس كورونا

6469546-1402981034

الكشف عن التأثير السلبي لنقص الفيتامينات على مرضى كورونا

2021_1_22_18_51_34_870

علماء يكشفون أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

58410e2f-d847-4346-8ea3-b06087123feb

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا