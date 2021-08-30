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الإثنين، 30-08-2021 08:46 م

الإمارات توحد سعر اختبار كورونا بعد تخفيضه

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإماراتية وضع سعر موحد لرسوم فحص فيروس كورونا المستجد، على مستوى البلاد.

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وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إنه تم تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري "PCR" في كافة المنشآت الصحية، بحسب صحيفة "البيان".


وأوضحت الوزارة أن سعر الفحص أصبح 50 درهما، مشيرة في الوقت ذاته إلى إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.


وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف تكاليف الاختبارات على أفراد المجتمع وضمان استمرارية إجراء الأفراد للفحوصات، على أن يتم تفعيل هذا القرار ابتداء من يوم غد الثلاثاء.


وشددت وزارة الصحة على أنها سوف تراقب مدى التزام المنشآت الطبية بهذا القرار.


وبينت أنها سوف تتعاون مع كافة الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تُقدم وفقًا للضوابط المحددة.

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