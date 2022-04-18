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الإثنين، 18-04-2022 09:55 ص

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في فبراير 2020.

وقال بيان للوزارة إنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالمرض استقر عند 265739 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6874، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 178335.

وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في 25 يناير الماضي بـ 2521 حالة، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في 28 يوليو 2021 بـ49 حالة وفاة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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