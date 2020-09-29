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الثلاثاء، 29-09-2020 04:18 ص

الرئيس التونسي يطالب بكشف سبب ارتفاع وفيات وإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - شدّد الرئيس التونسي قيس سعيِّد على وجوب تشخيص أسباب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بجائحة كورونا في البلاد، وبحث طرق محاصرة هذا الوباء.

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وأكد الرئيس سعيِّد خلال إشرافه الإثنين ، على اجتماع مجلس الأمن القومي في تونس ضرورة أن تكون للدولة سياسة واحدة يقع تطبيقها على المستوى المركزي وفي الجهات، منتقدًا ما يقوم به البعض من بث للفزع وتغذية النزعات الجهوية والانقسامات.


ودعا المواطنين إلى الالتزام الصارم بـ"البروتوكول" الصحي الذي وضعته الجهات المعنية، مؤكدًا أنه في صورة تفاقم العدوى وارتفاع عدد الوفيات، يمكن إعلان حظر التجوال مجددًا بكامل البلاد.

 

المصدر - اخبار الان 


 




 

 


 

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