الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 07:36 م

السعودية تسجل 45 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547179 حالة في المملكة العربية السعودية .


وأضافت أنه تم تسجيل 48 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536226 حالة.
وأكدت الوزارة أنه سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8719 حالة وفاة.
وكشفت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات الحرجة بلغت 210 حالات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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