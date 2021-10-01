السعودية تسجل 45 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



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وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547179 حالة في المملكة العربية السعودية .



وأضافت أنه تم تسجيل 48 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536226 حالة.

وأكدت الوزارة أنه سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8719 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات الحرجة بلغت 210 حالات.

المصدر : روسيا اليوم

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