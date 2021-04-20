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الثلاثاء، 20-04-2021 11:29 م

السعودية توضح حول الجلطات المرتبطة بتلقي لقاح “أسترازينيكا”

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أنها تلقت 34 بلاغاً حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” ضد “كوفيد-19”.
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وأوضحت الهيئة أنه تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية، وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وفقاً لبيان رسمي على موقعها الإلكتروني.

ورجحت الهيئة وجود 7 حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح “أسترازينيكا” في أي من هذه الحالات، وفقاً للبيان.

واستناداً إلى عدد البلاغات المحلية، أكدت الهيئة أن “معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” في المملكة تعد نادرة جداً”، حسبما جاء في البيان.

كما أكدت الهيئة أنه “لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح”، وأضافت أن “جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة”.

وأوصت الهيئة متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وشملت الأعراض المذكورة الدوخة، والصداع الشديد والمستمر، والغثيان أو القيء، واعتلال في الرؤية، وضيق التنفس، وآلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، وتورم الساقين، وبقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن. 

 




 

 


 

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