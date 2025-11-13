أمانة عمّان تستعرض جهودها في مكافحة التبغ

الوكيل الإخباري- عقدت أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، لقاءً تعريفياً مع طلبة الجامعات المشاركين في برنامج "سفراء العافية"، في مركز الحسين الثقافي، لعرض جهود الأمانة في مكافحة التبغ وتعزيز مشاركة الشباب في نشر الوعي الصحي بالمجتمع.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز الصحة العامة ومكافحة التدخين، حيث شمل تدريب 35 طالبًا وطالبة من جامعات أردنية مختلفة، ومن تخصصات متنوعة تشمل الطب، الصيدلة، التمريض، العلوم الصحية، والسياسات العامة.



وأكد نائب مدير المدينة لقطاع الصحة والزراعة، الدكتور يسار الخيطان، في كلمته أهمية الدور الشبابي في بناء مجتمع واعٍ وصحي، مشيرًا إلى أن مكافحة التبغ ليست مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله.



واستعرضت مديرية الرقابة الصحية والمهنية الخطة التنفيذية لمكافحة التدخين المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب نتائج مس ح واقع التدخين في أمانة عمّان والخطة المعززة المستندة إلى تلك النتائج.

وخلال اللقاء، قدم طلاب برنامج "سفراء العافية" أبرز إنجازاتهم ومقترحاتهم المستقبلية للمشاركة في حملات توعوية وأنشطة ميدانية وأبحاث تطبيقية بالتعاون مع كوادر الأمانة.



كما تم اقتراح تنظيم فعالية شبابية على غرار TED TALK في مسرح أمانة عمّان الكبرى، بمشاركة طلبة الجامعات، والمؤثرين، والأطباء، والناشطين الصحيين، بهدف نشر ثقافة "حياة بلا تدخين" بطريقة تفاعلية ومبتكرة.