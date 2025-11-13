أمانة عمّان تستعرض جهودها في مكافحة التبغ

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز الصحة العامة ومكافحة التدخين، حيث شمل تدريب 35 طالبًا وطالبة من جامعات أردنية مختلفة، ومن تخصصات متنوعة تشمل الطب، الصيدلة، التمريض، العلوم الصحية، والسياسات العامة.
وأكد نائب مدير المدينة لقطاع الصحة والزراعة، الدكتور يسار الخيطان، في كلمته أهمية الدور الشبابي في بناء مجتمع واعٍ وصحي، مشيرًا إلى أن مكافحة التبغ ليست مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله.
واستعرضت مديرية الرقابة الصحية والمهنية الخطة التنفيذية لمكافحة التدخين المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب نتائج مس
كما تم اقتراح تنظيم فعالية شبابية على غرار TED TALK في مسرح أمانة عمّان الكبرى، بمشاركة طلبة الجامعات، والمؤثرين، والأطباء، والناشطين الصحيين، بهدف نشر ثقافة "حياة بلا تدخين" بطريقة تفاعلية ومبتكرة.
وفي ختام اللقاء، أكدت أمانة عمّان ومنظمة الصحة العالمية استمرار التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التوعوية، وتمكين الشباب ليكونوا قادة التغيير نحو عمّان مدينة صحية خالية من التدخين، انسجامًا مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.
