الخميس 2025-11-13 07:25 م
 

أمانة عمّان تستعرض جهودها في مكافحة التبغ

ل
أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري- عقدت أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، لقاءً تعريفياً مع طلبة الجامعات المشاركين في برنامج "سفراء العافية"، في مركز الحسين الثقافي، لعرض جهود الأمانة في مكافحة التبغ وتعزيز مشاركة الشباب في نشر الوعي الصحي بالمجتمع.

اضافة اعلان


ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز الصحة العامة ومكافحة التدخين، حيث شمل تدريب 35 طالبًا وطالبة من جامعات أردنية مختلفة، ومن تخصصات متنوعة تشمل الطب، الصيدلة، التمريض، العلوم الصحية، والسياسات العامة.


وأكد نائب مدير المدينة لقطاع الصحة والزراعة، الدكتور يسار الخيطان، في كلمته أهمية الدور الشبابي في بناء مجتمع واعٍ وصحي، مشيرًا إلى أن مكافحة التبغ ليست مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله.


واستعرضت مديرية الرقابة الصحية والمهنية الخطة التنفيذية لمكافحة التدخين المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب نتائج مسح واقع التدخين في أمانة عمّان والخطة المعززة المستندة إلى تلك النتائج.

 

وخلال اللقاء، قدم طلاب برنامج "سفراء العافية" أبرز إنجازاتهم ومقترحاتهم المستقبلية للمشاركة في حملات توعوية وأنشطة ميدانية وأبحاث تطبيقية بالتعاون مع كوادر الأمانة.


كما تم اقتراح تنظيم فعالية شبابية على غرار TED TALK في مسرح أمانة عمّان الكبرى، بمشاركة طلبة الجامعات، والمؤثرين، والأطباء، والناشطين الصحيين، بهدف نشر ثقافة "حياة بلا تدخين" بطريقة تفاعلية ومبتكرة.


وفي ختام اللقاء، أكدت أمانة عمّان ومنظمة الصحة العالمية استمرار التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التوعوية، وتمكين الشباب ليكونوا قادة التغيير نحو عمّان مدينة صحية خالية من التدخين، انسجامًا مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 





الأكثر مشاهدة