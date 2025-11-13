منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية

06:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753730 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- خسر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره الروسي بنتيجة 1-6، في المباراة الودية التي جرت في تركيا. اضافة اعلان





وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في تركيا، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.



ويشرف على تدريب منتخب الشباب المدرب الوطني إسلام ذيابات.