الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية

منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية
منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية
 
الخميس، 13-11-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   خسر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره الروسي بنتيجة 1-6، في المباراة الودية التي جرت في تركيا.اضافة اعلان


وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في تركيا، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويشرف على تدريب منتخب الشباب المدرب الوطني إسلام ذيابات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 





الأكثر مشاهدة