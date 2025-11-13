الوكيل الإخباري- شكلت وزارة التنمية الاجتماعية هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، استنادا لقانون الجمعيات لسنة 2008.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، جاء بناءً على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة في الوزارة، حيث تبين وجود مخالفات لدى الجمعية، الأمر الذي تطلب تشكيل هيئة إدارية مؤقتة.