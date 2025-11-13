وقالت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، جاء بناءً على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة في الوزارة، حيث تبين وجود مخالفات لدى الجمعية، الأمر الذي تطلب تشكيل هيئة إدارية مؤقتة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبموجب أحكام القانون في الرقابة والإشراف على الجمعيات، فإن اللجان المختصة من مركز الوزارة ومديرية التنمية في الميدان تقوم بشكل مستمر بزيارات ميدانية لمختلف الجمعيات؛ للتأكد من صحة كافة الإجراءات المتبعة لديها، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرارات وفق أحكام القانون، حيث سبق وأن تم تشكيل العديد من الهيئات الإدارية لعدد من الجمعيات، لغايات تصويب الأوضاع لدى تلك الجمعيات.
